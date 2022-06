Voetbal Kort | België ook tegen Polen zonder Lukaku, Fleuren stopt na 547 duels en 2 goals

Max Verstappen spreekt van gelukje met uitvallen Leclerc: ‘Maar had gat ook zelf kunnen dichten’

Max Verstappen boekte in Azerbeidzjan zijn vijfde overwinning van het seizoen en wellicht ook zijn makkelijkste. Na het uitvallen van de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz kon niemand hem nog een strobreed in de weg leggen. ,,Onze snelheid was ongelooflijk goed vandaag”, concludeerde de leider in de WK-stand direct na de race.

16:43