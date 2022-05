Voetbal Kort | Benzema en Courtois krijgen rust, Van Gaal op de hoogte van trouwplannen Janssen

De missie voor Feyenoord is duidelijk voor uitzwaaidu­el met FC Twente

De voorbereiding op ‘Tirana’ begint voor Feyenoord morgen in de Kuip, met een wedstrijd tegen FC Twente die de sfeer en allure heeft van een uitzwaaiduel. De missie is helder: zowel mentaal als fysiek zo fris mogelijk blijven richting de finale tegen AS Roma.

16:55