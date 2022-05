Voetbal Kort | Conte mag 175 miljoen uitgeven op transfermarkt, Neymar vol lof over Klopp

Griekspoor ‘zit weer op het juiste pad’ en treft Nakashima op Roland Garros

Tallon Griekspoor speelt in de tweede ronde van Roland Garros tegen de Amerikaan Brandon Nakashima. De nummer 75 van de wereld was in zijn eerste partij in vijf sets te sterk voor de Pool Kamil Kamil Majchrzak: 6-4 2-6 4-6 7-6 (3) 6-2.

