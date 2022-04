Voetbal Kort | Conte wil niet aan PSG gelinkt worden, Rangnick nieuwe bondscoach Oostenrijk

Met Video Tik voor Michael van Gerwen: James Wade in Dublin al in kwartfina­le te sterk

De Premier League Darts is vanavond in het immer sfeervolle Dublin. Michael van Gerwen, nummer twee in de prestigieuze competitie, kreeg in de eerste partij van de avond te maken met de nummer drie uit de stand James Wade en ging direct onderuit: 5-6. De Engelsman pakte vervolgens ook de dagzege.

