Voetbal Kort | Crystal Palace naar halve finales FA Cup, Rangers boekt belangrijke zege

Nadal naar finale Indian Wells na winst op landgenoot Alcaraz

Rafael Nadal heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Indian Wells. In de halve finales was de 35-jarige Spanjaard, de huidige nummer 4 van de wereld, uiteindelijk te sterk voor zijn 18-jarige landgenoot Carlos Alcaraz, het werd 6-4 4-6 en 6-3.

12:13