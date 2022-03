Voetbal Kort | FA gaat niet mee in verzoek Chelsea om in leeg stadion te spelen, Feyenoord traint op Varkenoord

Zestig punten basketbal­ler Towns hoogtepunt op histori­sche avond in NBA

Karl-Anthony Towns heeft met een indrukwekkende prestatie Minnesota Timberwolves langs San Antonio Spurs geleid. Towns (26) nam in San Antonio liefst 60 punten voor zijn rekening en had daarmee een groot aandeel in de 149-139-zege. Daarnaast was Towns ook goed voor 17 rebounds.

10:32