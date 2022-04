Voetbal Kort | Frappart eerste vrouwelijke arbiter bij Franse bekerfinale, Sadílek voor 2 jaar naar FC Twente

Lennard Kämna wint weer na mentale problemen: dagsucces in Ronde van de Alpen

Lennard Kämna heeft de derde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. De Duitse renner van Bora-Hansgrohe maakte deel uit van een kopgroep die halverwege de rit van Lana naar Villabassa was ontstaan. Kämna bleef in de oplopende slotkilometers alleen over.

