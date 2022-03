Voetbal Kort | Geen winnaar in CL-kraker tussen Miedema en Roord, Brouwers tekent bij FC Utrecht

Ryan Graven­berch na anderhalf jaar terug bij Jong Oranje: ‘Ik had dit niet zien aankomen’

Ryan Gravenberch (19) is deze week de grote afwezige bij Oranje. Het begeerde talent van Ajax bereidt zich plots niet voor op het WK in Qatar, maar jaagt met de beloften op een EK-ticket. Over verbazing tijdens een facetimegesprek met Louis van Gaal, de discussie over zijn vorm en een bod van Bayern München.

23 maart