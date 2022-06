Voetbal Kort | Niels Fleuren stopt na 547 duels en 2 goals, lange pauze ambtenaren Costa Rica

Michael van Gerwen wint simpel in Kopenhagen, herhaling finale met Fallon Sherrock kan nog altijd

Michael van Gerwen heeft zich via een overtuigende 6-1 zege op de Finse veteraan Marko Kantele geplaatst voor de kwartfinales van de Nordic Darts Masters, een toernooi in de World Series. Toch was de Brabantse nummer drie van de dartswereld niet helemaal tevreden.

8:45