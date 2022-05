Voetbal Kort | Nunnely mist ontknoping door knieblessure, laatste kunstje Ancelotti?

Met video Superta­lent Alcaraz wint bij masters­toer­nooi van Madrid voor het eerst van zijn grote voorbeeld Nadal

Rafael Nadal is op het masterstoernooi van Madrid in de kwartfinales uitgeschakeld door zijn landgenoot Carlos Alcaraz. De 18-jarige revelatie van het jaar versloeg in drie sets de vijfvoudig winnaar in Madrid: 6-2 1-6 6-3.

