Voetbal Kort | Pelupessy derde aanwinst FC Groningen, Juve heeft CL-ticket zo goed als binnen na late zege

Graven­berch loodst reserves De Graafschap in oefenduel langs FC Eindhoven

EINDHOVEN - De Graafschap heeft maandagmiddag in een oefenduel gewonnen van FC Eindhoven. De wedstrijd in Eindhoven eindigde in 1-3 voor de Doetinchemse eerstedivisionist. Bij beide clubs speelden vooral reserve- en jeugdspelers mee.

16:14