Voetbal Kort | Serdar Gözübüyük naar Londen voor Europa League

LIVE | Steven Kruijswijk wil geen tijd verliezen in proloog Ronde van Romandië

De Ronde van Romandië is de eerste grote etappekoers na het klassieke voorjaar. Voordat we later deze week de Zwitserse bergen ingaan, beginnen we met een korte rit tegen de klok in Lausanne. Van start (15.00 uur) tot finish (rond 17.40 uur) volg je hier het koersverloop!

14:52