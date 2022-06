Voetbal Kort | Siemen Mulder stopt als scheidsrechter, nieuwe technische staf bij zaalvoetballers

met video Bizar honk­bal-ongeval in Amerika: scheids­rech­ter krijgt gebroken knuppel vol in gezicht

Mike Trout, alom gezien als de beste honkballer alive, is de schrik van iedere tegenstander. Maar sinds deze week ook van de scheidsrechters. Plate umpire Nate Tomlinson ging in Los Angeles gewond van het veld nadat hij in zijn gezicht was geraakt door een gebroken knuppel van de buitenvelder van LA Angels.

11:08