Voetbal Kort | Siemen Mulder stopt als scheidsrechter, Spaanse bondscoach voor zaalvoetballers

Promotie Leiwakabes­sy bij NEC, Otten klaarge­stoomd voor hoofdtrai­ner­schap

NIJMEGEN - Jeffrey Leiwakabessy maakt promotie bij NEC. De clubicoon wordt in het nieuwe seizoen veldtrainer van het beloftenteam. Bij het elftal is Mark Otten de hoofdcoach. Hij wordt klaargestoomd voor het hoofdtrainerschap in het profvoetbal.

15 juni