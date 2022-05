Voetbal Kort | TOP Oss moet op zoek naar nieuwe trainer, Barça speelt in de VS

Robin Haase bereikt voor het eerst in 2,5 jaar een finale

Robin Haase heeft voor het eerst sinds begin 2020 de finale van een toernooi bereikt. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan versloeg hij de Amerikaanse qualifier Evan Zhu in de halve finales in twee sets: 7-5 6-4. De 35-jarige Hagenaar, ooit de nummer 33 van de wereld, neemt het in de eindstrijd van het graveltoernooi op tegen Sergei Fomin uit Oezbekistan.

11:40