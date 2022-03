Voetbal Kort | Zieke Lionel Messi ontbreekt bij PSG, FC Twente zonder Ron Jans

Victor Osimhen met twee goals opnieuw van goudwaarde voor Napoli

Napoli heeft in de Serie A met 2-1 gewonnen van laagvlieger Udinese. Dankzij twee doelpunten van aanvaller Victor Osimhen kwam de ploeg van trainer Luciano Spalletti in punten gelijk met koploper AC Milan, dat later op zaterdag uit tegen Cagliari speelt. Osimhen scoorde vorige week ook al twee keer in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona (1-2).

18:36