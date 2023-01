Voetbalbaas Le Graët nog verder in de problemen na onderzoek naar seksuele intimidatie

Met uitslag Alberto Bettiol profiteert van droog weer en pakt proloog in Tour Down Under

Alberto Bettiol ging dinsdag vroeg van start in de 5,5 kilometer lange proloog van de Tour Down Under en dat betaalde zich uit. De Italiaan van EF Education-EasyPost reed in droge omstandigheden en zette de snelste tijd neer. Mede doordat er flinke regenbuien volgde, kon niemand zijn prestatie verbeteren.

11:36