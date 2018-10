'Voetballer geeft poging tot matchfixing in België toe'

Daarmee geeft nu voor het eerst een speler toe dat er vorig seizoen een poging tot matchfixing is geweest in de hoogste voetbalklasse van België, aldus de krant Het Nieuwsblad vandaag.



Myny's makelaar Thomas Troch werd gisteren in verdenking gesteld, maar is vrij onder voorwaarden. Twee spelers werden tot dusver ondervraagd in de zaak-Propere Handen: Davy Roef, die enkel werd gehoord als getuige, en Olivier Myny. Beiden speelden voor Waasland-Beveren toen KV Mechelen en Eupen vorig jaar vochten om in de Eerste Klasse te blijven.