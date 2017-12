Volg hier vanaf 15.30 uur live de loting van het WK voetbal

Fraser: Feyenoord droombaan voor de toekomst

5:15 ARNHEM - Henk Fraser praat op het winterse trainingskamp in Spanje met de leiding van Vitesse over zijn aflopende contract. Die besprekingen zijn allerminst een hamerstuk, maar daarmee kijkt de coach absoluut niet over de horizon heen. Zijn oude club Feyenoord is niets anders dan de komende tegenstander in de competitie. In De Kuip is zaterdag geen ruimte voor sentiment.