Volleyballers Orion simpel naar kwartfinale beker

Orion was in Zaanstad heer en meester. ,,De tegenstander had een aantal oud-eredivisiespelers”, aldus aanvoerder Stijn Held. ,,Zij speelden alles of niets. Maar dat hadden we snel onder controle.” Orion speelt 8 februari thuis in de kwartfinale tegen SSS uit Barneveld, dat met 3-0 van Taurus won.

Held rekent dan op een spannende wedstrijd. ,,SSS is het hele seizoen constant en is koploper in de eredivisie. We verloren daar in de competitie met 3-0. Toen zaten we echter nog in de opbouwfase. We zijn de laatste tijd gegroeid. We krijgen twee keer achter elkaar de kans om revanche op hun te nemen, want zaterdag 4 februari spelen we ook thuis tegen SSS voor de competitie.”