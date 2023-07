Vondrousova schrijft historie: Tsjechische pakt als eerste ongeplaatste speelster titel op Wimbledon

Met samenvattingMarketa Vondrousova heeft voor een enorme verrassing gezorgd door de titel te pakken op Wimbledon. De Tsjechische, slechts 42ste op de wereldranglijst, was in de finale in twee sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (6): 6-4, 6-4. Ze schrijft daarmee historie, want nooit eerder in het proftijdperk wist een ongeplaatste speelster de hoofdprijs te pakken op het ‘heilige gras’.

Waar voor de 24-jarige Vondrousova een droom uitkomt, beginnen grandslamfinales voor Jabeur steeds meer op nachtmerries te lijken. De Tunesische verloor vorig jaar ook al de eindstrijd op Wimbledon, terwijl het eveneens mis ging in de US Open-finale van vorig jaar. De 28-jarige Tunesische zou bij winst de eerste Afrikaanse Wimbledon-winnares ooit zijn geweest, maar moet dus weer minimaal een jaar langer wachten.

Voor Vondrousova is het haar eerste grandslamtitel. In 2019 schopte ze het al wel tot de finale van Roland Garros, maar daarin was de inmiddels gestopte Ashleigh Barty een maatje te groot.

Volledig scherm Marketa Vondrousova kan amper geloven dat ze Wimbledon heeft gewonnen. © AP

Jabeur verspeelt voorsprong

Jabeur begon nog wel sterk en leek op weg naar de eerste setwinst bij een 4-2-voorsprong. Vondrousova herstelde zich sterk met twee breaks op rij. Ook in de tweede set draaide ze een achterstand om in een voorsprong.



Na een pauze van Jabeur bij een 1-0-achterstand in de tweede set leek ze de zaken recht te gaan zetten. Ze brak Vondrousova twee keer op rij en won haar eigen servicegame tussendoor op love, 1-3. De opleving bleek van korte duur. De Tsjechische bracht de stand terug naar 3-2 en sloeg opnieuw toe bij een 4-4 stand. Ze verzilverde vervolgens op 5-4 haar tweede matchpoint.

Volledig scherm Marketa Vondrousova en Ons Jabeur bij de prijsuitreiking. © AP

Tatoeage met coach

Vondrousova is van plan om haar verrassende titel op Wimbledon te gaan vieren met een biertje en een tatoeage met haar coach. ,,Ik had een weddenschap met mijn coach en hij zei dat hij ook een tatoeage zou nemen als ik een grandslam zou winnen. Ik denk dus dat we morgen gaan”, lachte ze.



Vorig jaar moest Vondrousova nog toekijken op de All England Lawn Tennis Club na een polsoperatie. ,,Toen zat ik nog in het gips, het is ongelooflijk dat ik nu hier met de trofee sta. Tennis is knettergek. De comebacks zijn niet gemakkelijk. Je weet nooit wat je kunt verwachten. Ik denk dat ik nu misschien een biertje ga nemen. Het zijn slopende weken geweest. Ik was ook zo nerveus voor de wedstrijd vandaag.”

Volledig scherm Ons Jabeur vecht tegen de tranen. © AP

Jabeur blij met troostende prinses

Jabeur was ontroostbaar na weer een verloren finale. ,,Ik denk dat dit de pijnlijkste nederlaag uit mijn carrière is. Ik geef niet op en zal sterker terugkomen. Ooit gaat het lukken, dat beloof ik”, zei ze tussen haar tranen door. Ze was prinses Catherine dankbaar voor de troost die ze heeft geboden. ,,Een omhelzing is altijd welkom”, zei ze volgens persbureau AFP tegen de prinses. Catherine overhandigde de Tunesische tennisster zaterdag de prijs voor de verliezer en sprak daarna nog even met de geëmotioneerde speelster.



Het was duidelijk dat Catherine te doen had met Jabeur na haar nederlaag tegen Vondrousova. Het was de derde keer dat de Tunesische een finale van een grandslamtoernooi verloor. ,,Ze wist niet of ze me moest omhelzen”, zei Jabeur. “Ik zei dat een omhelzing van haar altijd welkom is.” Op het centre court van Wimbledon kreeg ze daarna ook echt een omhelzing van de royal. Volgens Jabeur was dat een heel mooi moment. ,,Ze is altijd aardig tegen me”, zei de speelster nog.



Na het ontroerende moment sprak Catherine ook nog even met Jabeur. Op de vraag wat de prinses tegen haar zei, antwoordde Jabeur: ,,Hetzelfde als vorig jaar. Ze moedigde me aan om sterk te zijn, terug te komen en de volgende keer de finale wel te winnen.”

