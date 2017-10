Voormalig PSV'er Park draagt olympische fakkel

Het olympisch vuur zal door de Griekse actrice Katerina Lehou worden ontstoken tussen de ruïnes van het aloude Griekse stadje met behulp van de zon en een parabolische spiegel. Daarmee begint de fakkelloop, die op 9 februari 2018 eindigt tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang. De toorts zal op 1 november in Zuid-Korea aankomen en daarna een tocht over ruim 2000 kilometer maken, langs zeventien steden in Zuid-Korea.

Het is de eerste keer in Azië dat de Winterspelen buiten Japan worden gehouden. Na Zuid-Korea zijn de komende jaren ook Japan (Zomerspelen in 2020 in Tokio) en China (Winterspelen in 2022 in Peking) op hetzelfde continent aan de beurt.