Voormalig Rangers-coach Steven Gerrard provoceert Celtic-fans tijdens benefietwedstrijd en wordt bekogeld

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vete tussen Gerrard en de Celtic-aanhang is niet van gisteren. De Liverpool-icoon werd in juli 2018 trainer van Rangers. De Engelsman leidde de club in 2021 naar een eerste landstitel in 10 jaar waardoor hij een einde maakte aan de Celtic-reeks van negen titels op rij. Gerrard werd daarna coach van Aston Villa, waar hij in oktober vorig jaar werd ontslagen. De benefietwedstrijd eindigde na een goal van Chileen Mark González uiteindelijk in 2-0.