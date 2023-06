Voormalig Rode Duivel Cédric Roussel (45) overleden

Voormalig Belgisch topschutter en ex-Rode Duivel Cédric Roussel is vandaag op 45-jarige leeftijd overleden, zo bevestigde zijn ex-club Bergen in een mededeling op Twitter. De doodsoorzaak is niet bekend.

Roussel speelde onder andere ook AA Gent en tussen 1999 en 2001 in de Premier League bij Coventry City en later bij Wolverhampton Wanderers. In 2003 werd hij met 22 treffers gedeeld topscorer van de Belgische Jupiler League (met Wesley Sonck). Hij speelde in 2011 ook nog seizoen in Nederland, bij de Zeeuwse amateurclub Hoek.

,,Onze clublegende Cédric Roussel, tevens gepassioneerd ambassadeur van onze club, is zaterdag overleden”, laat RAEC Mons weten. ,,Voorin vormde hij een ongelooflijk koppel met Jean-Pierre La Placa. Zijn verwoestende kopballen en zijn strijdersmentaliteit zullen we nooit vergeten. Cédric was een belangrijk onderdeel in de wederopstanding van RAEC Mons en wou altijd alles geven voor de club van zijn hart. Zondag zal er een eerbetoon volgen bij de oefenwedstrijd tegen Sporting Charleroi.”

Roussel werd in de kleuren van Mons in het seizoen 2002-2003 samen met Wesley Sonck, die destijds voor Racing Genk uitkwam, topschutter in de Belgische competitie met 22 doelpunten. In die periode kwam hij tot twee interlands voor België (Algerije en Estland).

Voor zijn periode bij Bergen brak Roussel door bij AA Gent. Dat leverde hem een transfer naar de Premier League op. In Engeland kwam hij ook nog voor Wolverhampton Wanderers uit. Zijn beste periode had Roussel toen al achter de rug. Wat volgde waren nog een resem clubs, zoals Rubin Kazan, Standard Luik, Zulte Waregem, Brescia, opnieuw Bergen en AEK Larnaca. Zijn carrière sloot hij in 2014 af in de Belgische lagere afdelingen.

