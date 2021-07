Voormalig Vitesse-coach Leonid Sloetski steelt de show als rapper in videoclip

,,Kazan is top! De beste plek op aarde. En omdat we niet wisten hoe we onze liefde voor de stad in woorden konden uitdrukken, hebben we besloten een nieuw nummer uit te brengen én een videoclip te maken", zo schrijft Rubin Kazan op het Youtube-kanaal.



Sloetski steelt in de clip de show als heuse rapartiest. Nadat de vijftigjarige Rus in 2019 vertrok bij Vitesse werd hij trainer van Rubin Kazan.