Voormalig wereldkampioen Maier steunt kritische Bayern-doelman Manuel Neuer

Neuer, die dit seizoen niet meer beschikbaar is door een beenbreuk , hekelde eerder het besluit om Tapalovic weg te sturen. Tapalovic werkte sinds 2011 bij Bayern München en was bovendien getuige op Neuers bruiloft. Clubdirecteur Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic stelden dat Neuer zijn persoonlijke belangen boven die van de club stelt.

,,Ik heb me in het verleden ook uitgesproken als iets me niet beviel”, aldus Maier, die naast de wereldtitel met West-Duitsland ook drie keer de Europa Cup I won met Bayern. Maier, ook voormalig keeperstrainer bij Bayern en Die Mannschaft, voegde toe dat Neuer als aanvoerder zijn mening mag geven: ,,Hij heeft Bayern in zoveel wedstrijden gered en op topniveau gekeept.”