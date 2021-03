Voorzitter Duitse bond heeft geen goed gevoel bij WK in Qatar

Tirreno-Adriatico Van Aert kan Pogacar met gewonnen tijdrit niet meer van eindzege afhouden

17:04 De eindoverwinning in de Tirreno-Adriatico is op de slotdag niet meer in gevaar gekomen voor Tadej Pogacar. Nummer twee van het algemeen klassement Wout van Aert deed er namens Jumbo-Visma nog alles aan door de korte tijdrit te winnen, maar de reeds opgelopen achterstand was te groot.