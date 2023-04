Vroege vakantie voor Bart Verbruggen en teamgenoten na historisch slecht seizoen

In één week werd Anderlecht uitgeschakeld in de Conference League door AZ (na strafschoppen) en uitgesloten van de play-offs voor de Belgische landstitel na een verlies in eigen huis tegen Mechelen (2-3). De ploeg van trainer Brian Riemer eindige na 34 wedstrijden zeer teleurstellend als 11de in de Jupiler Pro League, waardoor er geen wedstrijden meer te spelen zijn. De laatste keer dat Anderlecht zo laag eindige, was in 1937.

De spelers krijgen vakantie en mogen zich eind mei of begin juni weer melden bij Anderlecht in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat is vlak voor de interland periode waarin Nederland meedoet bij de Final Four van de Nations League (14 en 18 juni). Verbruggen werd in maart voor het eerst opgeroepen voor Oranje en moet proberen zonder officiële wedstrijden op de agenda op het lijstje van Ronald Koeman te blijven. Zeno Debast en Jan Vertonghen zullen zich rond die tijd mogen melden bij de Rode Duivels voor duels met Oostenrijk en Estland. Ook zij zullen dat zonder echt wedstrijdritme moeten doen.



Anderlecht zelf was ook niet voorbereid op het dramatische seizoen. De club heeft laten weten dat seizoenskaarthouders geld terug krijgen voor de gemiste play-offs. De fans zelf lieten bij de laatste wedstrijd tegen Mechelen al hun ongenoegen over het seizoen weten. Op spandoeken was ‘fijne vakantie, sukkels’ en ‘jullie stellen allemaal niets voor’ te lezen.