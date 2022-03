Vrouwen Barcelona vernederen Real voor ruim 90.000 toeschouwers

Het bezoekersrecord bij een clubwedstrijd bij de vrouwen stond op 60.739 toeschouwers, drie jaar geleden in Madrid bij Atlético - Barcelona. Internationaal was de best bezochte wedstrijd van voetbalsters de WK-finale van 1999 tussen de Verenigde Staten en China. Ruim 90.000 toeschouwers zagen in de Rose Bowl in Pasadena het gastland de wereldtitel pakken.