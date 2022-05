VS, Portugal, Oezbekistan en Schoonhoven: het moderne AS Roma steunt op internationale pijlers

1. De Amerikaanse zuil

Zoals het Colosseum, het Forum Romanum en al die andere monumenten en ruïnes in de Eeuwige Stad als een immens openluchtmuseum herinneren aan het glorieuze, maar verre verleden, zo is ook de prijzenkast van AS Roma als een tijdmachine, een vitrine waarin al heel lang niets meer is toegevoegd en veranderd. Op één ding na, en dat is voor Italiaanse begrippen al heel wat: de informatiebordjes bij de verstofte bekers en schalen zijn sinds 2011 zowaar tweetalig.