Waarom Barcelona tot het uiterste gaat voor Depay

Door Sjoerd Mossou



De afspraken waren al een tijdje helder. Al vóór de komst van trainer Ronald Koeman was het management van Memphis Depay op hoofdlijnen akkoord met FC Barcelona, over een transfer deze zomer, één jaar voor het verstrijken van Depays contract bij Olympique Lyon.



Het wachten was nog vooral op financiële ruimte bij de worstelende Catalaanse grootmacht. Die is nu alsnog op creatieve wijze gecreëerd door de FC Barcelona-directie, maar het wachten is op goedkeuring van de Spaanse voetbalbond. Om aanspraak te blijven maken op een coronasteunpakket van de overheid, moeten Spaanse club aan strenge eisen voldoen. De transfer is feitelijk rond, maar de overstap staat op last van de autoriteiten nog even in de koelkast.