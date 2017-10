Waarom Lieke de beste van de wereld wordt: vijf bijzondere acties

Even kijken waar keepster Hedvig Lindahl staat en... Raak! Martens schoot haar vrije trap in de EK-wedstrijd tegen Zweden in stadion De Vijverberg in Doetinchem (2-0 winst) niet vol in de kruising. Nee, de schoonheid van haar treffer zat 'm in de rust en de precisie waarmee ze de 1-0 op het scorebord zette. Een doelpunt waar de spelintelligentie vanaf spatte.