WADA krijgt in Moskou niet gewenste info

NEC-aanvoerder Van Eijden: ‘Even rust in de kop en vrij van voetbal’

21 december ENSCHEDE - Voor NEC-aanvoerder Rens van Eijden komt de winterstop als geroepen na de nederlaag uit bij FC Twente (2-0). ,,We hebben met zijn alle al zo’n lange periode teleurstellend gepresteerd. We hebben een kleine opleving gehad, maar het grootste deel van de eerste seizoenshelft was slecht.’’