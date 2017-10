Wat kan Vitesse leren van de Europese trip? Vijf lessen

1: Gaan voor plek drie

Vitesse voert de strijd om plek drie in poule K. Dat is de belangrijkste uitkomst na de donderdagavond in Vlaanderen. De nummers 1 en 2 van de groep gaan door naar de knock-outfase van de Europa League. Daarvoor komen Lazio en Nice in aanmerking en dat was op voorhand ook het logische scenario. In het Regenboogstadion van Waregem is donderdag de bevestiging afgegeven. Een stunt is nu nagenoeg onmogelijk. Het gat van vijf punten naar Nice is in theorie overbrugbaar, maar daar ook op rekenen getuigt van weinig realisme.