Wattimena klopt trage Barnard en treft Anderson in derde ronde

Wattimena is in Londen als 29ste geplaatst en hoefde daarom in de eerste ronde nog niet in actie te komen.

In de tweede ronde stond de 30-jarige Westervoorder, vanwege zijn snelle spel ook wel The Machine Gun genoemd, tegenover Barnard, die alle tijd neemt voor zijn drie pijlen. De Engelsman, met de treffende bijnaam The Dinosaur, leek daarom een lastige tegenstander te worden. In het verleden had Wattimena het vaak moeilijk tegen trage darters.

Deze keer had hij alleen moeite met het uitgooien (slechts 8 van de 30 dubbels werden benut). Omdat Wattimena veel hoger scoorde dan Barnard begon hij telkens eerder aan de dubbels dan Barnard. Dat voordeeltje pakte goed uit voor de Nederlander.

Voor Wattimena is het zijn vijfde deelname aan het WK in Alexandra Palace. Elk jaar doet hij het iets beter en deze keer mocht hij vanwege zijn hoge positie op de wereldranking instromen in de tweede ronde.

Nerveus

Wattimena gaf toe dat het makkelijker had gekund als in de eerste set het uitgooien van zijn dubbels beter was gegaan. ,,Ik liep nog zo ontspannen het podium op. De eerste drie pijlen gingen ook goed, maar daarna was ik heel nerveus. Dat was nergens voor nodig. Gelukkig kwam ik na de eerste set beter in de wedstrijd.”