Wayne Rooney: liever Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag bij Manchester United

Pochettino, sinds begin vorig jaar in dienst bij Paris Saint-Germain, wordt net als Ajax-trainer Ten Hag vaak genoemd als kandidaat bij ManUnited. Ralf Rangnick maakt dit seizoen als interim-trainer af na het ontslag in november van Ole Gunnar Solskjaer. Ten Hag is in gesprek met United, maar wil zelf nog niets zeggen over zijn toekomst.