Wéér niet voor België: Frankrijk naar Nations League-finale na sensationele comeback

In de slotfase leek België toch nog revanche te nemen voor die verloren halve finale van het WK 2018 (1-0). Maar nadat de goal van Romelu Lukaku werd afgekeurd wegens buitenspel, waren de druiven heel zuur voor de Belgen. Theo Hernández maakte de comeback van Frankrijk compleet door de 2-3 binnen te schieten.

Het is dat de Nations League als prijs nog betrekkelijk weinig aanzien geniet, maar wat de twee halve finales van het toernooi in elk geval laten zien is zuiver hogeschoolvoetbal. Want na de fraaie voorstelling van gisteravond tussen Italië en Spanje (1-2) maakten België en Frankrijk er vanavond andermaal een duel van om van te likkebaarden. Met nu ook een scoreverloop als een thriller.

Lange tijd leek België een simpele overwinning te behalen in Turijn na een snelle 2-0 voorsprong. Er leek niets aan de hand voor de ploeg van bondscoach Roberto Martinez, maar Frankrijk kwam geweldig terug in de tweede helft door twee keer te scoren binnen vijf minuten. Eerst was een combinatie tussen Kylian Mbappé en Karim Benzema goed voor de 2-1. Daarna gaf scheidsrechter Siebert na een VAR-ingreep een strafschop aan Frankrijk na een overtreding van Youri Tielemans op Antoine Griezmann. Mbappé bracht Frankrijk terug.

Er wordt weleens geklaagd over de grote hoeveelheid aan wedstrijden in het internationale topvoetbal en dat is terecht maar het is toch fijn dat de duels van de afgelopen dagen de voetbalfan niet zijn onthouden.

De Belgen speelden geduldig in Turijn en lieten het initiatief aan Frankrijk. Toch was het aan doelman Hugo Lloris te danken dat België niet al te vroeg op voorsprong kwam. Hij redde spectaculair op een inzet van Kevin de Bruyne.

Maar evenzogoed was een snelle goal voor Frankrijk niet gek geweest. Bijvoorbeeld toen Mbappé werd gelanceerd, dwars door het strafschopgebied van de Belgen. De Franse bondscoach Didier Deschamps kon natuurlijk weer een elftal van formaat op de been brengen, wetende dat hij over zo ongeveer het meest aantrekkelijke arsenaal van spelers kan beschikken.

Statuur

Het maakte nauwelijks indruk op de Belgen die de afgelopen jaren wel vaker tegenstanders van een dergelijk statuur tegenkwamen en niet voor niks eerste staan op de wereldranglijst. De Belgen kwam dan ook op voorsprong door Yannick Carrasco terwijl direct daarna Belgisch topscorer aller tijden Romelu Lukaku maar weer van zich deed spreken na eerst nog knap te zijn weggedraaid bij de Franse verdediger Lucas Hernández om vervolgens snoeihard raak te schieten.

Uiteindelijk viel de beslissing, zoals het hoort in een spektakelstuk, in de absolute slotfase. Na de afgekeurde goal van Lukaku schoot Theo Hernández de bal hard langs de kansloze Courtois.

