Weergaloze Wijnaldum leidt Liverpool naar Wonder van Anfield

Reds naar CL-finaleLiverpool heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van Jürgen Klopp zorgde voor een ongekende comeback door de return tegen FC Barcelona in de halve finales met 4-0 te winnen. Mede dankzij twee doelpunten van invaller Georginio Wijnaldum wist Liverpool de forse nederlaag van vorige week in Camp Nou (3-0) weg te werken. Op 1 juni is in Madrid Ajax of Tottenham Hotspur de tegenstander.

Door Geert Langendorff



De tekst op het shirt van de geblesseerde Mohamed Salah leek niet meer dan een troostend gebaar naar de supporters van Liverpool. Never Give Up betekende weinig na de 3-0 nederlaag in Camp Nou tegen Barcelona. Alleen een oprisping van een vedette kon de pijnlijke achterstand wegpoetsen. Georginio Wijnaldum en Divock Origi voldeden tot grote vreugde van het publiek op Anfield met ieder twee treffers aan die opdracht.

Jürgen Klopp benaderde de return niet als een gelopen zaak. De Duitser probeerde alles om de finale voor het tweede jaar op rij te bereiken. Dat de club zondag mogelijk voor het eerst in 29 jaar kampioen kon worden, speelde geen rol bij de keuze voor het strijdplan. Liverpool trad aan in de sterkst mogelijke opstelling. Het elftal begon in de hoogste versnelling om snel een doelpunt te maken.

Deze aanpak leverde al na zeven minuten een treffer voor Liverpool op. Doelman Marc-André ter Stegen stompte een schot van Jordan Henderson precies voor de voeten van Divock Origi na een fout van Jordi Alba, de normaliter ongenaakbare linksback van Barcelona. De Belg kon van dichtbij intikken (1-0). Liverpool lag op schema om de achterstand weg te poetsen. Voor het schrijven van een sprookje was echter meer nodig.

AS Roma schetste vorig jaar het scenario dat Liverpool voor ogen had. De Romeinen verloren in de achtste finale kansloos met 4-1 in Camp Nou, maar plaatsten zich door 3-0 zege in Stadio Olimpico in de return alsnog voor de volgende ronde. Daarin wachtte Liverpool dat na een zinderend duel op Anfield (5-2) in Italië (2-4) net voldoende marge overhield om zich te plaatsen voor de eindstrijd.

Barcelona leek zich goed bewust van potentiële valkuilen. De kampioen van Spanje wachtte niet op een ingeving van Messi, maar toonde zich van zijn minder mooie kant. Met geniepige overtredingen werd de vaart uit de aanvallen van Liverpool gehaald. Henderson kreeg van Clément Lenglet een tik op zijn knie, maar kon verder. Andy Robertson was minder gelukkig. Na een schop van Luis Suárez maakte hij plaats voor Georginio Wijnaldum.

Volledig scherm Lionel Messi. © Getty Images De komst van de Nederlander, ingevallen na de rust, kwam voor Liverpool als een geschenk uit de hemel. Eerste schoot hij een voorzet van Trent Alexander-Arnold na een fenomenale sprint achter Ter Stegen (2-0). Enkele minuten later torende hij hoog boven de verdedigers van Barça uit om een indraaiende bal van Xherdan Shaqiri snoeihard in de linkerbovenhoek te koppen (3-0).

Liverpool bleef aandringen. Om elke meter werd gestreden. De achterhoede, waarin Virgil van Dijk excelleerde, gaf Messi geen millimeter ruimte. Met de aanmoedigingen van het publiek op de achtergrond zocht de ploeg telkens de aanval om een verlenging te voorkomen. Origi, bijna vergeten op Anfield, maakte de stunt compleet. Met een vliegensvlugge voetbeweging schoot hij op aangeven van Alexander-Arnold raak (4-0).



Het wonder van Anfield, waarin alleen de meest verstokte fans geloofden, werd realiteit. Niet Barcelona maar Liverpool speelt op 1 juni in Madrid de finale van de Champions League tegen Ajax of Tottenham Hotspur. Dankzij een sublieme invalbeurt van Wijnaldum.

