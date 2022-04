Weghorst vs Krul in degradatiestrijd en Aké vs Van Dijk in titelstrijd

Richard Veenstra strandt na droomweek met 10-darter en recordsco­re in halve finales Lakeside-WK

Richard Veenstra is er niet in geslaagd zijn droomweek op het WK van de World Darts Federations (WDF) te bekronen met een finaleplek. De 40-jarige Nederlander verloor op Lakeside in de halve eindstrijd met 5-2 van de Noord-Ier Neil Duff.

9 april