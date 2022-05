Wereldgoal Jordi Alba helpt FC Barcelona aan zege: ‘Hebben een monsterklus verricht’

Iedereen in Sevilla leek al rekening te houden met een gelijkspel, totdat Jordi Alba opstoomde en een voorzet van collega-back Dani Alves ongekend hard tegen de touwen volleerde. Daarmee schoot hij zijn ploeg alsnog op heerlijke wijze naar de drie punten, waardoor de Catalanen nu definitief verzekerd zijn van deelname aan de Champions League komend seizoen.

Megatalent Ansu Fati had kort daarvoor al de hoofdrol geëist, door voor het eerst sinds 17 oktober tot scoren te komen. Liefst 32 wedstrijden de buitenspeler laten schieten vanaf oktober, vanwege de gecompliceerde hamstringblessure die hem maanden aan de kant hield. Afgelopen week maakte hij tegen Real Mallorca al zijn rentree, tegen Betis onderstreepte de negentienjarige aanvaller direct weer zijn potentie. Al een minuut na zijn invalbeurt opende hij de score met een van richting veranderd schot.

Bekijk hier de samenvatting:

Kansen waren er daarvoor voor beide ploegen, maar gescoord werd er niet. Voor rust raakten beide ploegen het aluminium, terwijl een harde pegel van basisklant Memphis Depay werd gekeerd door de doelman. Niet alleen de aanvaller hield de Nederlandse eer hoog: ook Frenkie de Jong begon vanaf het eerste fluitsignaal.

Memphis werd na 66 minuten spelen vervangen door Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees kreeg enkele kansen om de genadeklap uit te delen aan Real Betis, maar dat liet hij na. Daar profiteerde de thuisploeg optimaal van: uitgerekend voormalig Barça-verdediger Marc Bartra kopte zijn ploeg naast FC Barcelona. Met een punt leken beide ploegen prima te kunnen leven, maar dat was buiten de pegel van Alba gerekend.

Xavi

Xavi heeft nu naar eigen zeggen zijn eerste doel behaald. De Catalaanse ploeg stelde kwalificatie voor de Champions League veilig. ,,Ons eerste doel was om de Champions League te halen, nu valt een last van onze schouders. Het volgende doel is om als tweede te eindigen in de competitie. We zijn op de goede weg.”

Xavi had nog wel wat opmerkingen over het spel van zijn ploeg: ,,Het is duidelijk dat we beter moeten spelen. Maar we hebben sinds november een monsterklus verricht en verdienen het om volgend seizoen weer in de Champions League te spelen, de competitie waarin wij thuishoren.”

Matchwinner Jordi Alba: Het is een gecompliceerd seizoen. Natuurlijk wilden we eigenlijk kampioen worden. Na alle veranderingen zijn we veel beter gaan voetballen. We hebben de Champions League bereikt, nu willen we ook tweede worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Jordi Alba. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.