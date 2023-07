Wereldkampioene schaatsen maakt indruk bij de wielerronde van Boxmeer, maar wel voor het laatst?

Groenewoud won bij Daags na de Tour de wedstrijd voor skeeleraars. En dat deed ze met grote overmacht. Bij de wedstrijd die meetelt voor de Marathon Inline Cup reed ze meer dan de helft van de zeventien ronden alleen op kop. Of ja, alleen. Ze was in gezelschap van Jorian ten Cate. Een man dus. Een van de slechts negen die aan de startstreep in de Spoorstraat verscheen. Maar daarover later meer.

,,Het was mooi, ik kon ook goed meekomen met Jorian”, refereerde Groenewoud aan Ten Cate, de nummer twee bij de mannen. Ze was net bij de cérémonie protocollaire geweest en lachte breeduit. De Hallumse mocht nu wel de middelste trede van het podium beklimmen, een jaar terug was dat nét niet het geval. Toen stond ploeggenote Elisa Dul op het hoogste schavot. ,,Een beetje samenwerken, op gevoel”, zei Dul meteen na de race.

‘Het is hier druk terwijl skeeleren niet echt populair is’

Die winnares had in haar ene hand een fraaie zilveren bokaal vast van pakweg dertig centimeter, in haar andere een bos bloemen. ,,Of dit voor mij een trainingswedstrijd is? Dat zou je zo wel kunnen zien. Maar dan wel een die ik wil winnen”, vervolgde Groenewoud.

Of dit voor mij een trainings­wed­strijd is? Dat zou je zo wel kunnen zien. Maar dan wel een die ik wil winnen

,,Zo zijn we bij de ploeg (Team Zaanlander, DP) opgeleid. Daar zorgt onze coach Jillert Anema wel voor.” En anders de topsfeer in Boxmeer wel: door honderden mensen worden Groenewoud, Dul en de rest aangemoedigd. ,,Het is hier druk, terwijl het skeelereren niet echt populair is.”

Groenewoud zuchtte eens. ,,Het is zo zonde dat er bij de mannen zo’n deelnemersveld is.” Elf hadden zich ingeschreven. Maar twee hadden zich een paar uur voor het startschot afgemeld. ,,Vanwege het te verwachten slechte weer”, stelde de hoofdscheidsrechter terwijl hij zijn armen spreidde en naar de lucht keek: de zon scheen en de gedurende de race zou er geen druppel vallen.

Daags na de Tour is een gaaf evenement

,,Het is een lastige periode om een wedstrijd te organiseren. Veel anderen zijn op trainingskamp voor het schaatsseizoen. En als dat met werk kon dan was ik dat ook geweest”, aldus Rémon Vos, de snelste bij de mannen. ,,Het ligt écht niet aan het enthousiasme van de skeeleraars. Die willen hier wel rijden. Dit is een gaaf evenement. Vorig jaar was een belevenis en daarom wilde ik nu weer meedoen.”

Maar of hij er ook volgend jaar is, dat is maar zeer de vraag. Met zo weinig animo heeft het inline skaten geen meerwaarde voor Daags na de Tour. ,,Ik hoop op een oplossing”, aldus Vos. ,,Als hier twintig of dertig man zijn dan wordt het tactischer en leuker om naar te kijken. Nu reed iedereen voor zich.” Groenewoud: ,,Dit is voor een skeeleraar geen ideaal rondje met al die klinkers. Dat doet pijn aan de schenen. Maar de organisatie verdient meer. Die heeft het goed voor elkaar.”