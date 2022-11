Wesley Koolhof begint ATP Finals met zege op Australisch duo met Nick Kyrgios

Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski zijn de ATP Finals begonnen met een overwinning. Koolhof en Skupski versloegen de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis in Turijn via een matchtiebreak: 6-7 (3) 6-4 10-5. Kyrgios en Kokkinakis wonnen begin dit jaar in eigen land het dubbelspel op de Australian Open.