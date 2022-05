Wesley Koolhof bereikt halve finale dubbelspel in Madrid , Demi Schuurs strijdt voor finaleplek

Portugese miljoenen­trans­fer gloort voor Jeremiah St. Juste: Feyenoord en Heerenveen profiteren mee

Jeremiah St. Juste is zo goed als rond met de Portugese topclub Sporting Lissabon. De verdediger van FSV Mainz gaat de Duitse club zo’n tien miljoen euro in het laatje brengen en dat bedrag zou zelfs nog twee miljoen euro extra aan bonussen kunnen opleveren in de nabije toekomst.

