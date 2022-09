Wesley Koolhof bereikt ten koste van Jean-Julien Rojer dubbelfinale US Open

Koolhof (33) bereikte twee jaar geleden ook al de finale in New York, toen met de Kroaat Nikola Mektic aan zijn zijde. Ze verloren de eindstrijd in twee sets. De Nederlander vormt dit jaar een succesvol duo met Skupski. Ze wonnen al zes toernooien en hebben zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals in Turijn.



,,We spelen het hele seizoen al goed en blijven gewoon doen wat we doen”, zei Koolhof. ,,Alles pakt tot nu toe goed uit voor ons.” De Nederlander en zijn Britse dubbelpartner speelden hun partij in de kwartfinales ook al in Louis Armstrong, na het Arthur Ashe Stadium de grootste baan in New York. Koolhof: ,,We kunnen vragen of we hier ook de finale mogen spelen. We kennen Rajeev en Joe goed, we trainen vaak met ze en delen ook een coach. Het wordt leuk in de finale.”