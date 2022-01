Wesley Koolhof met Britse dubbelpartner én coach op jacht naar eerste grandslamtitel: ‘Ik was toe aan nieuwe input’

Titelhoud­ster Osaka lijkt op weg terug met eenvoudig zege in Melbourne

Titelhoudster Naomi Osaka heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De tweevoudig kampioene in Melbourne was in haar eerste partij met 6-3 6-3 te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio.

8:01