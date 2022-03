Wesley Koolhof met Neal Skupski naar dubbelfinale in Miami

Voor Koolhof (32), de nummer 17 van de wereld in het dubbelspel, is het de vierde finale van een masterstoernooi. In 2019 haalde hij met de Griek Stefanos Tsitsipas de finale in Miami en datzelfde jaar reikte hij ook tot de eindstrijd in Monte Carlo en Montreal, beide keren met Robin Haase. Met Skupski veroverde Koolhof dit jaar al drie titels: in Adelaide, Melbourne en Doha. In totaal staat Koolhof op tien ATP-titels.