Wesley Koolhof na zenuwslopende vijfsetter uitgeschakeld op Wimbledon

Wesley Koolhof is op Wimbledon in de derde ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski verloor hij met 7-5 6-4 3-6 4-6 7-5 van de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell. Het duel duurde 3 uur en 48 minuten.

Koolhof en Skupski waren als derde geplaatst in Londen. Ze zijn het best presterende koppel van 2022 en pakten dit jaar al vijf titels, waaronder één op het gras van Rosmalen. De 33-jarige Koolhof, de nummer 7 van de wereld, was de enige Nederlander die nog actief was in het dubbelspel op Wimbledon.

,,We waren hier zeker als een van de favorieten naartoe gekomen, want wij zijn ‘het team to beat’ nu we de jaarranglijst aanvoeren. Maar gras is toch weer wat anders, net als wedstrijden om best-of-five-sets”, zei Koolhof.

,,De uitschakeling zou meer pijn doen als we wel voor punten zouden spelen, moet ik bekennen. We begonnen niet goed, maar in de derde en vierde set kwamen we goed terug. In de vijfde set waren we ook beter, maar zij kregen één kans en die pakten ze.”

Hij komt pas over twee weken weer in actie, op het graveltoernooi van Hamburg.

Koolhof werd nog door Botic van de Zandschulp gevraagd plaats te nemen in zijn spelersbox, maar dat aanbod sloeg de beste dubbelspeler van Nederland af. ,,Ik heb hier nog wat dingetjes af te handelen en we willen deze week even afsluiten met ons team. Ik heb zijn uitnodiging helaas moeten afwijzen.”

