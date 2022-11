Wesley Koolhof nummer 1 van de wereld in het dubbelspel: ‘Doel bereikt’

Wesley Koolhof is de nieuwe nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Op de ranglijst van deze week staat de 33-jarige Nederlander bovenaan, gevolgd door zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski. Koolhof en Skupski veroverden afgelopen week op het masterstoernooi van Parijs hun zevende titel van dit jaar.

De Nederlander, die op de vierde plek stond, verdrong de Amerikaan Rajeev Ram van de eerste plaats bij de dubbels. ,,Nummer 1 van de wereld worden was een van de doelen die we dit jaar hadden gesteld”, zei Koolhof na de gewonnen finale in Parijs. ,,Ik denk dat we alle doelen hebben bereikt die we in januari hebben gesteld, dus dit betekent alles voor ons.”

Koolhof en Skupski doen later deze maand in Turijn mee aan de ATP Finals. Voor Koolhof staat daarna met de Nederlandse tennisploeg nog de Daviscup Finals in Málaga op het programma.

Volledig scherm Neal Skupski (voorgrond) en Wesley Koolhof. © ANP / EPA

De Deen Holger Rune kwam met zijn titel in Parijs de top 10 van de wereldranglijst in het enkelspel binnen. De 19-jarige Rune, die Novak Djokovic in de finale versloeg, steeg van de achttiende naar de tiende plaats. De Spanjaard Carlos Alcaraz voert de ranking aan. De 19-jarige Spanjaard gaf vrijdag in de kwartfinale in Parijs tegen Rune op vanwege een buikspierblessure. Alcaraz heeft zeker zes weken nodig om te herstellen, waardoor het seizoen voor hem al voorbij is.

Botic van de Zandschulp staat net als vorige week op de 35ste plaats. Tallon Griekspoor zakte elf plaatsen en staat nu op de 81ste positie. Griekspoor heeft in deze fase van het seizoen veel punten te verdedigen, maar hij boekt amper overwinningen. Twee maanden geleden stond Griekspoor nog in de top 50.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.