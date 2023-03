Wesley Koolhof voor het eerst naar finale Indian Wells, Novak Djokovic komt VS niet in en mist ook Miami

Djokovic mist ook masterstoernooi van Miami definitief

,,We hebben geprobeerd om voor Djokovic een uitzondering te maken, maar dat was niet mogelijk”, zei toernooidirecteur James Blake tegen Tennis Channel. ,,We hebben alles gedaan wat we konden. We hebben geprobeerd met de regering te praten, want het was niet aan ons. Wij zijn een van de grootste toernooien ter wereld en dan willen we ook de beste spelers hebben.”