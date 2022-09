Wie volgt Letsch op? • De Graafschap kan Poldervaart niet zomaar ontslaan • Statistieken NEC zijn dramatisch

Dirk van Duijvenbo­de verliest spannende finale World Series of Darts

Dirk van Duijvenbode heeft voor eigen publiek net niet voor een sensatie kunnen zorgen. In een zinderende finale verloor Aubergenius in Amsterdam de finale van de World Series of Darts Finals van Gerwyn Price. Het kwam allemaal aan op de allesbeslissende 21ste leg: 11-10.

